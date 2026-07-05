Los diseños de Clara Caneda vistieron la pasarela del Premio Nacional de Moda de Baño

Los diseños presentados por Clara Caneda Cedida

La vecina de O Grove de 27 años, Clara Caneda, presentó este fin de semana su colección de moda sobre la pasarela del Premio Nacional de Moda de Baño para Nuevos Talentos celebrado en Alicante.

En total, Caneda, creó un total de ocho estilismos, dos de hombre y seis de mujer que versaban sobre la temática del ecodiseño y la conexión con la naturaleza. La diseñadora meca explicó tras participar en este certamen, que calificó como “una experiencia de diez”, que su colección llevaba “muchos detallitos” por lo que la preparación fue una “locura” debido al trabajo que conllevaba.

Así detalló que los trajes están hechos en licra, un material con el que no había trabajado y que “es muy difícil de coser”. Además, Caneda también se aventuró a realizar a mano piezas cerámicas decorativas para cada uno de los modelos, por lo que pasó “muchas horas en el taller ideando, midiendo y pensando en como incluir cada una de ellas”.

Por último, para tintar las piezas únicamente utilizó materiales orgánicos. Las pieles de cebolla, las semillas del aguacate o el café sirvieron para darle color a esta colección de la artista meca.

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Caneda se muestra feliz con el fruto de ese trabajo y su puesta en escena. Además destaca el compañerismo que hubo entre los participantes en este desfile o, lo que es lo mismo, las ocho personas finalistas del Premio Nacional de Moda de Baño para Nuevos Talentos.

“Es verdad que yo no lo gané pero estoy muy contenta con el resultado. Fue un desfile muy bonito. Ha sido una gran experiencia”, concluyó la diseñadora.