El Concello espera que las obras en las pasarelas de A Toxa y Area da Cruz estén adjudicadas "en dos semanas"

Estado en el que se encuentra la pasarela de madera de A Toxa Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove confirma que las licitaciones para remodelar las pasarelas de madera de A Toxa y de la playa Area da Cruz, se encuentran, todavía, sin empresa adjudicataria.

Estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de 62.000 euros en el primer caso y de más de 194.000 en el segundo, se hacen bajo el amparo del remanente lo que, explica la concejala de Turismo, María López, ha retrasado más de lo esperado los plazos administrativos.

María López, concejala de Turismo de O Grove Gonzalo Salgado

Teniendo en cuenta en el punto en el que se encuentran ambas actuaciones, señala López, desde el Concello esperan que "en dos semanas" ya cuenten empresa para poder comenzar con estas obras.

Actuaciones previstas

Las actuaciones previstas en ambos puntos de la localidad son semejantes, así, el trabajo principal es el cambio de la pasarela de madera que se encuentra muy deteriorada por una fabricada en composite de plástico reciclado (WPC).

En el caso del arenal, además del cambio de material, el proyecto también contempla una reordenación estratégica de los accesos a la playa para mejorar su funcionalidad, así como para la distribución de los flujos de usuarios de una forma más eficiente. De la misma manera, estos trabajos servirán para reforzar la protección de los ecosistemas de dunas aquí presentes.

Las obras se distribuyen en tres tramos, el primero corresponde al acceso central, en el que está prevista la rehabilitación integral de la zona para garantizar la plena accesibilidad a personas con movilidad reducida. El segundo afectará al acceso este, lugar en el que se creará una entrada secundaria con el objetivo de conectar el espacio con la zona residencial. En la zona oeste también se prevé instaurar un acceso pero este será controlado y de menor intensidad.

Por último, en las obras se enmarca la instalación de barandillas de seguridad y una protección para delimitar las dunas de los senderos autorizados.

En el caso de A Toxa, además de cambiar la pasarela, se sanearán y repararán los pilares de hormigón y se instalará un refuerzo metálico para aumentar la seguridad en la zona.