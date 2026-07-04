El Concello de O Grove agradece a Atunlo su ayuda “desinteresada” para luchar contra el incendio

Equipos de emergencia trabajando en la extinción del incendio en O Grove Todogrove

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, quiso agradecer –una vez que se ha dado por extinguido el incendio que azotó la localidad esta semana y calcinó tres hectáreas– la labor de todas las personas que participaron en el operativo y, además, hacer un reconocimiento especial a la empresa Atunlo.

Así señalan que, desde el primer momento en el que comenzaron las llamas, los propietarios ofrecieron desinteresadamente sus instalaciones para que los camiones pudiesen recargar agua de manera constante.

Su colaboración, indican desde el Concello “foi fundamental” para extinguir este incendio, ya que permitieron cargar los camiones de 3.000 litros de agua en a penas seis minutos gracias, detallan, a la presión disponible y a la motobomba que pusieron en funcionamiento con un generador de electricidad.

Además, Cacabelos señaló que los responsables de la empresa estuvieron hasta bien entrada la madrugada facilitando las entrada y salida de los camiones para repostar de agua e, incluso, dejaron el acceso al personal de las brigadas para continuar haciéndolo durante toda la noche.