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O Grove

El Casino La Toja se convierte en el ‘Moulin Rouge’ para celebrar su 48 aniversario

Casi 200 asistentes participaron en esta evento

C. Hierro
04/07/2026 19:33
Algunos de los asistentes al 48 aniversario del Casino La Toja
Algunos de los asistentes al 48 aniversario del Casino La Toja
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El Casino La Toja celebró su 48 aniversario con una fiesta temática inspirada en el imaginario del ‘Moulin Rouge’. La decoración, las vestimentas y el espacio permitieron trasladar a los más de 200 asistentes a una velada llena de glamour, música, danza y fantasía propia del cabaret histórico ubicado en París.

El objetivo de la fiesta, señaló la directora de Marketing, fue “traer a La Toja la esencia de la película Moulin Rouge y su concepto basado en la verdad, la belleza, la libertad y el amor, valores que también compartimos desde el casino”.

La velada contó tanto con la presencia del gerente del casino, Ángel Expósito, como del director de Juego, Pablo Cacabelos o el jefe de Bar Ejecutivo, José Soto. Además, contó con la actuación del grupo Le Bar Louthier y la puesta en escena de las bailarinas de ClickClack y Unidance.

Además, como maestro de ceremonias estuvo el actor y showman Yago Durán, que condujo el evento con su particular presencia escénica. Todos los presentes permitieron crear una atmósfera “fascinante, sensual y teatral”, señalaron.

Con esta celebración, el casino inició su temporada de verano y se propuso para ser, una vez más, referente en el entretenimiento de las Rías Baixas.

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