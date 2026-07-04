El Casino La Toja se convierte en el ‘Moulin Rouge’ para celebrar su 48 aniversario

Algunos de los asistentes al 48 aniversario del Casino La Toja

El Casino La Toja celebró su 48 aniversario con una fiesta temática inspirada en el imaginario del ‘Moulin Rouge’. La decoración, las vestimentas y el espacio permitieron trasladar a los más de 200 asistentes a una velada llena de glamour, música, danza y fantasía propia del cabaret histórico ubicado en París.

El objetivo de la fiesta, señaló la directora de Marketing, fue “traer a La Toja la esencia de la película Moulin Rouge y su concepto basado en la verdad, la belleza, la libertad y el amor, valores que también compartimos desde el casino”.

La velada contó tanto con la presencia del gerente del casino, Ángel Expósito, como del director de Juego, Pablo Cacabelos o el jefe de Bar Ejecutivo, José Soto. Además, contó con la actuación del grupo Le Bar Louthier y la puesta en escena de las bailarinas de ClickClack y Unidance.

Además, como maestro de ceremonias estuvo el actor y showman Yago Durán, que condujo el evento con su particular presencia escénica. Todos los presentes permitieron crear una atmósfera “fascinante, sensual y teatral”, señalaron.

Con esta celebración, el casino inició su temporada de verano y se propuso para ser, una vez más, referente en el entretenimiento de las Rías Baixas.