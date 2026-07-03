Piden cuatro años y medio de cárcel a un hombre por vender droga en O Grove

Fachada juzgado de Cambados

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, así como el pago de una multa de 2.500 euros, a un hombre por un delito de tráfico de drogas con grave daño a la salud.

Los hechos se remontan al 2022, momento en el que el acusado –que cuenta con antecedentes por una infracción semejante– se encontraba en el interior de su vehículo en una céntrica calle de la localidad conversando con un tercero. El hombre, tras ser registrado, portaba envoltorios de plástico con polvos blancos que resultó ser cocaína, así como otro paquete que contenía cannabis. En total el valor de las sustancias en el mercado negro era de, aproximadamente, 1.292,47 euros.

Además, el varón también tenía en el bolsillo de su pantalón un total de 1.500 euros en billetes de distinto valor, así como una hoja con anotaciones manuscritas.

Según las investigaciones el acusado pretendía destinar las referidas sustancias a la venta o intercambio por efectos valiosos a terceros.

De la misma manera, señalan que los demás efectos intervenidos al acusado en ese momento procedían de su actividad ilícita o, en su defecto, eran utilizados para poder llevarla a cabo.