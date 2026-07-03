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O Grove

Dani Fernández, Iván Ferreiro, Marlon y Veitinuno se suben al escenario renovable del Náutico de San Vicente

Los directos estarán impulsados por energía solar

C. Hierro
03/07/2026 11:46
Iván Ferreiro y Leiva durante una actuación en el Náutico de San Vicente
Iván Ferreiro y Leiva durante una actuación en el Náutico de San Vicente
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El cartel de artistas que visitarán los próximos meses el Náutico de San Vicente es uno de los secretos más esperados cada verano. Poco a poco, y a pesar que desde el local no quieren hacerlo público, los primeros nombres comienzan a salir a la palestra.

Los últimos cuatro artistas confirmados, después de  conocer que Coque Malla (5 y 6 de julio con las entradas ya agotadas), Carlos Sadness (12 de julio) o Dani Cornes (18 de julio) estarán en este emblemático lugar, son Dani Fernández, Iván Ferreiro, Marlon y Veitiuno.

Estos directos llegan a O Grove de la mano de Repsol y Warner Music, ya que, su colaboración ha propiciado que, además de que estos artistas se puedan actuar en este espacio, lo hagan sobre un escenario impulsado únicamente por energía solar.

El convenio entre las marcas también a propiciado la firma de un acuerdo para suministrar de energía con garantía de origen 100% renovable el Náutico de San Vicente.

“Queremos estar presentes en aquellos espacios donde las personas disfrutan de su tiempo de ocio y hacerlo aportando soluciones energéticas que ayuden a que esos momentos reduzcan su huella de carbono", señaló el director de comunicación y marca de Repsol, Marcos Fraga.

Por su parte, Guillermo González, presidente de Warner Music Iberia, señaló que se sienten muy afortunados de esta colaboración que permite "contribuir a que las giras de nuestros artistas puedan desarrollarse con soluciones energéticas de origen 100% renovable".

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