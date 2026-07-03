Cacabelos amenaza con expropiar terrenos a quienes no los limpien

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, quiere actuar con la máxima rigurosidad contra aquellos vecinos y vecinas de la localidad que no mantengan sus terrenos limpios.

Así, el edil meco incluso amenazó con estudiar la posibilidad legal para que, desde el Concello, se pudieran expropiar aquellas parcelas o montes que no se encuentren en perfectas condiciones de mantenimiento.

“Consultaremos a forma xurídica de poder levar isto a cabo e que os propietarios que non estean dispostos a limpar as súas fincas tampouco o estean para mantelas”, señaló Cacabelos el jueves por la tarde, momento en el que los servicios de Emerxencias de la localidad, así como los operarios de Sanxenxo y efectivos de la Xunta luchaban contra el fuego que comenzó en Punta Moreiras y llegó a arrasar con tres hectáreas.

El alcalde, además, indicó que, actualmente, el Concello tiene abiertos más de 700 expedientes por parcelas y terrenos que no se encuentran limpias. La mayoría de ellos, señaló, acabarán con multas económicas que irán desde los 600 hasta los 60.000 euros. “O primeiro que imos facer será aplicar sancións e despois, se a lei nolo permite iniciaremos o prodecemento de expropiación para limpar nós as terras”, indicó.

De esta manera, el alcalde no dudó en anunciar que el objetivo del gobierno local es aplicar “as sancións máis duras que a lei nos permita”. Esto es así porque, dijo, el incendio de esta semana no hubiera sido tan voraz de haber tenido, sus propietarios, las tierras en buenas condiciones. “Quero trasladar aos donos das fincas e dos montes que é obrigatoria a súa limpeza. E a primeira razón é por seguridade, porque non queremos que estes incendios se volvan a repetir”, comentó Cacabelos.

En cuanto a la situación de los montes municipales, el edil indicó que el Concello se encuentra en proceso de contratación de una empresa para el desbroce que comenzará con los trabajos la semana próxima. Además, detalló que el gobierno local solicitó a las diferentes administraciones que limpien las cunetas de las carreteras provinciales y que, además, tienen firmado un convenio con la Comunidade de Montes de San Martiño cifrado en 50.000 euros y que, gracias a el, “xa se levan moitas hectáreas de monte limpas, por exemplo no Monte Siradella, na entrada do Bao...”.

Por otro lado, anunció que está pendiente de firmar un convenio similar con la Comunidade de Montes de San Vicente para que puedan continuar con estas labores.

Tres hectáreas

En cuanto al incendio, el alcalde meco señaló que, tras haber vivido “momentos críticos”, se pudo controlar pasadas las ocho de la tarde del jueves. A pesar de ello y para que no se avivaran las llamas, los servicios de Emerxencias de O Grove, acompañados de una brigada de la Xunta, trabajaron durante toda la noche para refrescar la zona.

Equipos de emergencia trabajando en la extinción del incendio en O Grove Todogrove

Durante esas horas, indicó el alcalde de la localidad, hubo un momento que, debido al viento, y todavía al calor que hacía, las llamas comenzaron a aparecer de nuevo. Pero, gracias a la rápida actuación de los operarios, se pudo controlar de forma rápida e impedir que el incendio se extendiese o llegase, como pasó por la tarde, a alguna zona cercana a viviendas particulares.

En el día de ayer, estas acciones continuaron y, tanto por la mañana como por la tarde, el servicio de Emerxencias de O Grove se personó en la zona para impedir que las llamas volvieran a reanimarse y poner en peligro, además de terrenos de monte y parcelas, alguna propiedad ubicada en esta zona de San Vicente.

La extensión finalmente calcinada, detalló Cacabelos, fueron tres hectáreas pero, al tratarse de un terreno escarpado “se contabilizan más”. La sospecha del alcalde, aunque señala, no puede confirmarlo, es que este fuego fue provocado de manera intencionada.