A Lanzada se prepara para acoger el 140 niños en el campamento

Imagen de archivo de las instalaciones en el campamento de A Lanzada

El campamento de A Lanzada comienza el domingo el tercer turno y acogerá, hasta el sábado 11 de julio, a un total de 140 niños y niñas llegados desde 35 concellos diferentes de la provincia.

Durante esta estancia, los participantes llevarán a cabo variedad de actividades de carácter educativo, cultura, deportivo y también formativo. Entre todas ellas destacan, por ejemplo, el tiro con arco, bodyboard, snorkel, teatro o iniciativas llevadas a cabo en inglés.

Este verano, y hasta el 5 de septiembre, la Diputación señala que serán más de 1.500 los menores empadronados en la provincia los que participen en esta iniciativa. En total, detalla la organización, contarán con hasta once turnos diferentes.