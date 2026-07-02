Mar actuará en 3,5 millones de metros cuadrados para la regeneración de los bancos

La Conselleira de Mar, Marta Villaverde, y la patrona mayor de O Grove, Mª del Carmen Besada, durante la firma Gonzalo Salgado

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, y la patrona mayor de O Grove, Mª Carmen Besada, firmaron ayer un convenio de colaboración destinado a paliar los daños causados por los temporales.

Este acuerdo se caracteriza por ser el de mayor alcance geográfico de todos los aprobados en Galicia, .ya que se extiende por una superficie que supera los 3,5 millones de metros cuadrados. Para ello, la Xunta invierte 751.371,65 euros cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura (Fempa).

El proyecto que se llevará a cabo establece intervenciones directas sobre el medio marino orientadas a recuperar la productividad de los bancos marisqueros. Entre las principales acciones incluidas en el plan destaca el acondicionamiento y remoción del substrato con técnicas manuales y mecánicas según las características del arenal y la limpieza y retirada de restos orgánicos e inorgánicos acumulados en las playas.

De la misma manera, también se establecerá un control de depredadores y de especies exóticas invasoras que coordinará labores a pie y campañas de buzos para frenar el impacto de, por ejemplo, los caracoles de mar o los crustáceos sobre los bivalvos.

Los trabajos previstos se complementarán, señalan desde la consellería, con rastreos y traslados de moluscos desde los bancos complementarios hacia los principales. Estos movimientos, indican, también se realizarán hacia las zonas más bajas del intermareal para prevenir de forma activa el furtivismo.

Por último, la Xunta invertirá parte de esos fondos a sembrar diferentes especies en parques de cultivo acotados en estas zonas. Esta práctica, indican, tiene como objetivo garantizar el refuerzo de las poblaciones naturales en este entorno y la sostenibilidad de la actividad a largo plazo.