EU exige al gobierno el expediente de 'A Gastromeca' y explicaciones sobre el gasto de los fondos europeos

José Antonio Otero, portavoz de EU de O Grove Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida presentó por registro en el Concello una solicitud de acceso al expediente completo del Plan de Sustentabilidade Turística en Destipo (PSTD) 'A Gastromeca', una vez que se ha terminado el plazo de ejecución de ejecución para los trabajos el pasado 30 de junio.

El partido considera que es necesario "facer un balance rigoroso" sobre la utilización de los fondos europeos Next Generation para comprobar si el gobierno local llevo a cabo y justificó de manera correcta los dos millones de euros concedidos para este plan.

Concretamente, EU reclama la relación detallada de todas las actuaciones ejecutadas, indicando la inversión, la empresa adjudicataria, las fechas de inicio y fin así como el estado definitivo de ejecución.

También solicitan la copia de las certificaciones finales de las obras, de las actas de recepción, las facturas y los pagos realizados a cargo de 'A Gastromeca'.

Por último, piden acceso a la documentación remitida por el Consello á Axencia de Turismo de Galicia para la justificación técnica y económica del PSTD, el expediente tras cerrar el programa y la resolución o comunicación oficial sobre el resultado de las justificaciones.

Dudas sobre la finalización

El portavoz de EU, José Antonio Otero, indica que la petición del partido cobre especial importancia tras finalizar el plazo de ejecución y haber dudas sobre si han terminado de manera efectiva algunas de las obras.

En este punto, Otero hace referencia a la reforma de la Praza do Corgo o, por ejemplo, a la actuación correspondiente a la Ruta do Burro Fariñeiro.

"Levamos todo o mandato facendo un seguimento deste proxecto porque sempre tivemos claro que estaba en xogo unha oportunidade histórica para O Grove.", señala Otero. Y continúa: "Agora que o prazo rematou e en vista de que existen actuacións que aparentemente non están rematadas, é lóxico preguntarse como se vai xustificar o investimento. E por iso solicitamos toda a documentación. Non queremos especular, queremos coñecer con rigor se todas as actuacións foron executadas, certificadas e aceptadas conforme ás esixencias dos fondos europeos"

Consello Local de Turismo

Además de la documentación, EU solicita al gobierno municipal la convocatoria del Consello Local de Turismo con el objetivo de que se presente un balance público de la ejecución del Plan de Sustentabilidade Turística y se informe del grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Además, quieren que se explique el resultado final de la justificación de los fondos europeos delante de los representantes del sector turístico y de los vecinos y vecinas.

"Estamos a falar dun dos maiores investimentos públicos recibidos polo Concello do Grove nas últimas décadas. A veciñanza ten dereito a saber canto se executou, como se executou, se todas as actuacións foron aceptadas polos organismos competentes e se existe algún risco de perda ou devolución de fondos", concluye el portavoz del EU.