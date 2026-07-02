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O Grove

A Toxa invita a disfrutar de la playa sin dejar huella

Afundación, Cofradía y Concello impulsan una campaña de sensibilización ambiental

C. Hierro
02/07/2026 19:22
Presentación de la campaña 'Disfruta de la playa sin dejar huella' en A Toxa
Presentación de la campaña 'Disfruta de la playa sin dejar huella' en A Toxa
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A Toxa fue el lugar escogido para presentar una nueva edición de la campaña 'Disfruta de la playa sin dejar huella' de la mano de Afundación, Concello y la Cofradía de Pescadores de O Grove.

Esta iniciativa tiene como objetivo la sensabilización ambiental de todos los vecinos y vecinas del municipio, así como los miles de visitantes que llegan a los arenales mecos durante los meses de verano.

Con el lema, 'Disfruta de la playa sin dejar huella', lo que se pretende es dar información a las personas usuarias sobre la actividad marisquera que se desarrolla en los arenales y fomentar hábitos responsables que contribuyan a la conservación de estos espacios naturales de gran valor ecológico y socioeconómico. Además, advierte sobre la necesidad de compatibilizar, durante los meses de verano, el disfrute recreativo con la protección de la biodiversidad y el respeto a la labor de las mariscadoras que desarrollan su actividad.

En el acto de presentación participaron Mª del Carmen Besada, patrona mayor de O Grove, Francisco Meis, técnico de medio ambiente del Concello, Manuel Cacheda, responsable de RSC de Afundación; Juan José Rodríguez , director de la oficina de Abanca en O Grove y Saleta González, directora técnica del proyecto Plancton.

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