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O Grove

Vecinos de San Vicente do Mar piden al Concello que recoja los contenedores de basura los lunes

Los residentes señalan que tras el domingo los depósitos están repletos de residuos

C. Hierro
01/07/2026 22:09
Imagen de los contenedores de basura un lunes en San Vicente do Mar, O Grove
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D.A.
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Vecinos de San Vicente do Mar solicitan al Concello de O Grove que recoja los contenedores de basura los lunes, al menos, durante la época estival. Esto es así, explican, porque durante, sobre todo, los meses de julio y agosto, son muchas las personas que visitan y pasan el fin de semana en esta zona de la localidad atraídos por las playas y el buen tiempo, y depositan todos sus restos en los diferentes contenedores instalados.

Esta práctica provoca, cuentan, que los depósitos se encuentren totalmente llenos desde primera hora del lunes y, además de no contar los residentes con espacio para depositar nuevas bolsas, tanto las gaviotas como, por ejemplo, el viento, esparcen los distintos desperdicios por las calles llegando, incluso, muchos de ellos a los arenales y al propio mar.

Imagen de los contenedores de basura un lunes en San Vicente do Mar, O Grove
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D.A.

Esta crítica se une a la petición que desde hace años realizan los vecinos y vecinas de esta zona de O Grove para que añadan contenedores de reciclaje, tanto para el papel como para el plástico. Algunos residentes indican que la falta de estos depósitos provoca que, a pesar de separar los residuos en las viviendas, finalmente todas las bolsas acaben en el mismo recipiente, con el perjuicio que eso supone para el medio ambiente.

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