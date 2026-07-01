La obra de teatro ‘Ñiqui Ñaque’ llega a las calles de O Grove el próximo martes, 28 de julio

Obra de teatro 'Ñiqui Ñaque'

Las calles de O Grove acogerán, el próximo martes 28 de julio, la obra de teatro ‘Ñiqui Ñaque’ de la mano del Centro Dramático Galego en colaboración con Espectáculos Valente.

La función, que está dirigida por Roberto Vázquez y protagonizada por Dani Lago y Ángel Blanco, narra la vida de dos cómicos ambulantes que viajan en un vehículo averiado mientras preparan una peculiar versión de ‘Romeo y Julieta’.

La obra se basa en el texto escrito por Cándido Pazó y está diseñada para todos los públicos. Además, su asistencia es totalmente gratuita ya que llega al municipio de la mano de la campaña de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ‘Para gustos, cultura’.

Antes de llegar a las calles de O Grove, la función visitará otros muchos municipios de Galicia. En la zona de Arousa, por ejemplo, estarán en Cambados el próximo martes, en Ribadumia el día 17 y en Rianxo el 23. Ya en agosto, la obra recorrerá, entre otros puntos de la geografía, el municipio de Catoira el día tres o Noia el ocho.

La última cita de esta gira que los llevarán a actuar casi cada día será el día 22 en Vigo, concretamente en el barrio de Bouzas.