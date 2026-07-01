Los Amigos da Dorna Meca buscan relevo entre los niños y niñas de los campamentos

Dornas durante una regata en O Grove

Inculcar la tradición y el amor por las dornas, así como por las labores necesarias para su reparación a los niños y niñas de O Grove. Este es el objetivo que se han marcado desde la asociación Amigos da Dorna Meca para la época estival y, para ello, colaboran con los campamentos de verano organizados por el Concello.

Así, todos los viernes, tanto de julio como de agosto, los niños y niñas que participan en esta actividad tendrán una cita en la playa de Peralto para conocer todos los detalles de esta embarcación de pesca tradicional.

“Teremos dúas dornas de diferente tipoloxía na praia e lle contaremos un pouco a súa historia, as súas partes e cooperarán con nós para subir as velas ou lle ensinaremos a facer algún nó mariñeiro”, explica José Manuel Triñanes, presidente de la asociación.

Después de esta primera parte, cuenta, los participantes podrán entrar en el club y conocer las técnicas que se utilizan para arreglar las distintas partes de la dorna. “Queremos que sepan como o facemos, que coñezan todo o proceso”, detalla Triñanes.

Hacer cantera

Con estas demostraciones, cuenta el presidente de la asociación, buscan que los niños y niñas de O Grove sientan curiosidad por estas embarcaciones tradicionales y se sumen a su colectivo. “Nesta época estamos moi enfocados en informar os críos sobre a nosa actividade porque eles son o futuro”, cuenta el presidente de Amigos da Dorna Meca. Y explica: “Se de 40 o 50 rapaces que participan nesta iniciativa, a cinco ou seis lles gusta... Aí teremos o relevo que precisamos. Temos que facer canteria para que siga a tradición”.

n este sentido, Triñanes cuenta que este año consiguieron hacer socios nuevos –actualmente se acercan a los 190– y muchos de ellos son jóvenes. “Temos xente de vinte ou vinte poucos anos que entraron na asociación con moita forza. Parece que houbo un tirón estes últimos tempos”, señala. Y es que, para el presidente de esta asociación, que lleva ligado a estas embarcaciones más de veinte años, es importante que desde pequeños se conozca esta tradición para que, en un futuro, se puedan sumar a ella.

“Eu xa viña de unha familia ligada ao mar, de pequeno ía co meu avó a pescar polvo... Pero o que realmente me gustaba xa dende neno era o cheiro a madeira e a resina, gustábame estar dentro dos astilleros, e aquí sigo”, rememora.

Además de esta actividad, desde la asociación continúan llevando a cabo otras muchas iniciativas. La más próxima será este mismo sábado, en O Grove, lugar en el que se celebrará la Regata de la Copa Mörling de dornas a vela.

Tras haberse celebrado esta competición anteriormente en Portonovo y en Cambados, este fin de semana, las embarcaciones tradicionales surcarán las aguas mecas para, además de participar en una competición deportiva, mostrar a los vecinos y demás curiosos la belleza de estas naves de madera sobre el mar.