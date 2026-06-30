Invierten más de 317.000 euros en la mejora del suministro eléctrico en la zona de Meloxo

Imagen de archivo de una nueva farola instalada en O Grove

La distribuidora eléctrica de Naturgy, UFD, ha invertido más de 317.000 euros en una actuación destinada a mejorar la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico en la zona de Meloxo, en O Grove. La actuación, señalan, ha consistido en la puesta en marcha de un nuevo dentro de transformación de energía, una infraestructura que permitirá reforzar la capacidad de la red y ofrecer un suministro más seguro y eficiente a todos los vecinos y vecinas.

Como parte del proyecto, la compañía ha llevado a cabo la sustitución del equipo existente y la adaptación de las redes de media y baja tensión asociadas al mismo para, así, modernizar las instalaciones y mejorar su operatividad.

Según señalan desde la empresa responsable, el nuevo centro de transformación se ha ubicado bajo un mirador de titularidad municipal, una solución que, indican, permite compatibilizar la mejora de la red eléctrica con una menor afección visual y una mejor adaptación al espacio urbano.

Esta actuación, detallan desde UFD, forma parte del compromiso de la compañía con la modernización de las infraestructuras eléctricas en los diferentes concellos con el objetivo de incrementar la calidad del suministro, mejorar la capacidad de la red y dar respuesta a las necesidades actuales y también del futuro de las localidades.

El delegado de UFD en Pontevedra, José Luis Mosquera, destacó que esta actuación en Meloxo “permite reforzar la calidad del suministro eléctrico en O Grove y, al mismo tiempo, reducir el impacto visual, ofreciendo un servicio más fiable y eficiente a los vecinos del municipio”.