La inauguración de O Corgo, pendiente de la revisión de la directora de las obras

Imagen de archivo de las obras en la Praza do Corgo Gonzalo Salgado

La finalización de las obras de transformación de la Praza do Corgo en un refugio climático es inminente. Así, tal y como señaló la concejala de Obras, Ángeles Domínguez, en el día de ayer se estaba ultimando trabajos de jardinería para que, posteriormente, la directora de la obra revisase la actuación por completo y diera el visto bueno para su inauguración.

Una vez que se tenga la aprobación –cosa que puede ser incluso en el día de hoy– se procederá a retirar las vallas y abrir, de nuevo, este céntrico espacio a todos los vecinos y vecinas, así como a los visitantes.

La actuación

Los trabajos, que comenzaron a principios del mes pasado, contaron con un presupuesto de más de 600.000 euros.

El objetivo de las obras, tal y como señalaba el gobierno local en su presentación, es cambiar por completo este espacio, convirtiéndolo en una zona de esparcimiento.

Entre las acciones que se llevaron a cabo destacan, por ejemplo, la remodelación de todo el suelo de la explanada ya que el que tenía se encontraba en muy mal estado y la preinstalación de las fuentes y chorros para crear, en un futuro, un espacio de juegos de agua. Además, también se plantó más vegetación, se crearon nuevos senderos y se colocó una pérgola en forma de bóveda que contará con iluminación interior. De la misma manera se establecieron pequeños caminos en los que se instaló mobiliario urbano.

Por otro lado, el carril que separa la Casa Consistorial de la plaza pasó a ser de uso únicamente peatonal, lo que implica que no se permitirá el paso de ningún vehículo a motor por esta zona.