La cofradía de O Grove recibe de la Xunta 751.000 euros para la restauración de los bancos

Edificio de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove Gonzalo Salgado

El Consello da Xunta autorizó, en el día de ayer, la firma de un convenio con la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove, por un importe de 751.371,65 euros.

El objetivo de esta ayuda es actuar sobre una superficie de más de tres millones de metros cuadrados para recuperar los bancos marisqueros. El proyecto técnico se basa en la participación de nueve personas mariscadoras y entre las acciones principales destaca el acondicionamiento mecánico del substrato, la búsqueda y eliminación de depredadores nativos como el corniño y el cangrejo, así como de especies exóticas invasoras.

Por otro lado, también se prevé que los buzos ejecuten campañas para la extracción de murícidos, conocidos comúnmente como caracoles murex y se invierta en la siembre de diferentes especies para desarrollar los parques de cultivo acotados en el intermareal.

Cofradía Virxe do Carmen

Además, la Xunta también le dio luz verde a la firma de otro convenio, esta vez con la Cofradía Virxe do Carmen de Rianxo que recibirá una ayuda que supera los 856.000 euros.

En este caso, esta partida está destinada a sufragar el trabajo de 94 mariscadoras a pie durante unas 168 jornadas de intervención sobre un complejo de 21 bancos marisqueros para sembrar hasta cinco millones de almejas. El plan, incluye también la instalación de redes protectoras o la limpieza de restos orgánicos en una veintena de arenales.

Estas dos subvenciones se suman a otras tantas destinadas a la cofradía de Redondela y a la de Pontedeume. En total, la suma de las ayudas de la Xunta para la regeneración de estos bancos marisqueros dañados por las grave mortalidad de bivalvos provocadas por los recientes temporales y la llegada de agua dulce, es de más de 2.650.000 euros.