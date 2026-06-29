EU critica el retraso en las obras de Hortos y denuncia la “improvisación” del gobierno local

Los concejales de Esquerda Unida de O Grove durante un Pleno Gonzalo Salgado

Esquerda Unida critica el retraso en el inicio de las obras de remodelación de la rúa dos Hortos, una actuación a la que, señalan, se comprometió el gobierno local con su formación y que fue “licitada ata en dúas ocasións”, primero por 100.000 euros y, después, por 180.000.

Desde este partido detallan que las veces que preguntó al Concello por esta actuación atribuyeron la demora a las condiciones meteorológicas y comentan que “a realidade é que levamos máis de dous meses de bo tempo e a situación segue exactamente igual”.

Para EU esta situación no es un hecho aislado, si no que se trata de un reflejo de la manera de gestionar las inversiones municipales caracterizada “pola improvisación e a ausencia de planificación”. Y sustentan esta afirmación en que, por ejemplo, en el mes de abril comenzó la actuación en la rúa do Peso y a día de hoy no está terminada o que, a principios de febrero empezó la humanización de la rúa Batalla de Lepanto y “continúa sen rematar malia superar amplamente o prazo previsto”.

Es por ello que el portavoz de EU, José Antonio Otero, señala que “cando varias obras distintas presentan os mesmos problemas, o que falla non é unha actuación concreta, senón a planificación do goberno”. Lo que se vive en O Grove, indican, es una acumulación de “anuncios, escusas e atrasos”.