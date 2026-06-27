O Grove aplica su nueva ordenanza y prohíbe aparcar a las autocaravanas

La señalización que ya se puede ver en dos de los arenales de O Grove Cedida

O Grove instala en las playas de Area das Pipas y Area de Reboredo la señalización que prohíbe el aparcamiento a vehículos de más de tres toneladas. De esta forma pone en marcha la nueva ordenanza de autocaravanas que aprobó el último Pleno con el “sí” de toda la Corporación para controlar la llegada de estos vehículos a la localidad y para proteger los espacios naturales de la villa meca, como son las playas.

El alcalde, José Cacabelos, asegura que esta señalización también se colocará en distintas zonas "sensibles" del municipio para dar respuesta a una demanda vecinales que desde hace años pedía solución.

Prohibido pernoctar

Concretamente, en las playas de Area das Pipas y Area de Reboredo, además de las restricciones a vehículos pesados, también quedará prohibido aparcar cualquier tipo de vehículo de 11 de la noches a 8 de la mañana para evitar la pernocta.

Aparcamientos disuasorios

Cacabelos recuerda también que la administración local está trabajando para habilitar en esa zona unos aparcamientos disuasorios. De esta forma, los turistas y visitantes que quieran acceder a los arenales podrían dejar sus vehículos en este nuevo espacio y bajar caminando. “Ya tenemos localizadas, con la Comunidad de Montes de San Vicente, tres zonas donde confiamos en, si somos capaces ahora de aportar tierra, acondicionar estos espacios como aparcamiento y evitar así la acumulación de vehículos que provocan problemas de seguridad año tras año”, apunta el regidor meco.

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Esta nueva ordenanza está, por el momento, en periodo de exposición pública, por lo tanto todas las personas que así lo consideren podrán presentar sus alegaciones. Una vez que termine el plazo, el Concello de O Grove estudiará cada una de ellas y, en caso de ser necesario, se incluirá alguna enmienda en la propia ordenanza que ya está en marcha.