El PP meco denuncia la falta de mantenimiento de las playas y el “pasotismo” del gobierno local

Imagen de archivo de la playa de A Lanzada Cedida

El PP de O Grove denuncia de nuevo el abandono y la falta de mantenimiento de las playas y sus accesos y reclama una actuación urgente en los más de veinte arenales del municipio dada la llegada del verano.

Los populares destacan que los problemas son generalizados en todas las playas y que las pocas medidas adoptadas por el ejecutivo socialista, como la reorganización de accesos en As Pipas y Area de Reboredo, son “cativas e insuficientes”. Destacan además el caso de A Lanzada, cuyas pasarelas y accesos presentan roturas y deterioros, sensación de inseguridad e incluso, en algunos casos, imposibilidad de acceso.

La portavoz popular, Carolina Otero, recordó que todos los años se generan estas quejas y lamentó la actitud de “pasotismo” del gobierno local, “que moitas veces actúa tardísimo, incluso no mes de agosto”.

Además, la concejala popular recalcó que esta situación se repite por cuarta vez en el presente mandato: “Desde que tomou posesión no ano 2023, O Grove afronta o seu cuarto verán consecutivo coas praias sen acondicionar e totalmente a monte e nisto si que son un goberno moi regular e constante. Hai moitas cousas que precisan os veciños e que quedan atrás, pero cando se trata de abandonar os areais aí o alcalde nunca falla”, sentencia Otero.