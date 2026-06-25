El Concello hace balance positivo de la temporada deportiva 25/26 que contó con 332 participantes

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove cierra la temporada deportiva municipal 2025-2026 con un balance “moi positivo” y con un total de 332 plazas distribuidas entre las actividades de gimnasia, tonificación, taichí, piscina y pádel. Tal y como apunta el gobierno se trata de una oferta amplia y para todas las edades.

En concreto, las actividades de gimnasia, tonificación, taichí y piscina sumaron 192 plazas, mientras que la Escuela Municipal de Pádel contó con 140 plazas, de las cuales 100 correspondieron a personas adultas y 40 a niños y niñas.

La gran mayoría del alumnado de pádel participó además en el torneo de fin de curso que se celebró esta semana como despedida de la temporada. Como recuerdo de esta edición, el Concello hizo entrega de una camiseta conmemorativa a las personas participantes en el torneo, así como medallas a todos los niños y niñas.

Desde el Concello agradecen la implicación de las personas participantes, de las familias y del personal técnico y monitor responsable de las distintas disciplinas, cuyo trabajo resulta fundamental para el buen desarrollo de la programación.