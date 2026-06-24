La concienciación, clave para reducir las amenazas que afronta una especie vulnerable como la píllara das dunas

La píllara das dunas es una de las aves incluidas en elCatálogo Galego de Especies Ameazadas G. Ferreiro

La píllara das dunas es una de las aves incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas por su vulnerabilidad. Esto implica que hay detrás un plan de conservación para evitar su extinción. Por ello nacen programas como ‘Voando nas Rías Baixas’, una iniciativa que impulsa la Diputación de Pontevedra junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife) y que celebró este pasado fin de semana una nueva ruta ornitológica en A Lanzada, para sensibilizar sobre los recurso naturales y la conservación del medio.

Tal y como explican desde SEO Birdlife, esta ave cría en playas con duna, algo que ya reduce considerablemente su capacidad de reproducción, ya que en las Rías Baixas son muchos los arenales en los que estos sistemas dunares se han deteriorado o, incluso, han desaparecido. “En total, no Salnés son cinco as praias que se atopan dentro do plan de conservación de esta especie. No Grove está A Lanzada, Área da cruz e A Mexilloeira. En Sanxenxo, Montalvo e Major”, indica Gustavo Ferreiro, integrante de SEO Birdlife.

“En total, no Salnés son cinco as praias que se atopan dentro do plan de conservación de esta especie. No Grove está A Lanzada, Área da cruz e A Mexilloeira. En Sanxenxo, Montalvo e Major”

Este plan trabaja en diferentes aspectos para mejorar los hábitats que requiere la píllara das dunas para criar, eliminando especies invasoras y protegiendo los nidos con vallados que señalicen las zonas de protección. “Nestas praias ademais non se mete maquinaria pesada para a limpeza, faise de xeito manual, e tampouco está permitido levar cans dende o mes marzo, cando inicia a cría, ao ser depredadores naturais”, explica Ferreiro.

Seis nidos en O Salnés

La entidad aclara que a nivel autonómico tan solo están criando unas 80 parejas, mientras que en Pontevedra la cifra es incluso muchísimo menor. De hecho, y aunque aún no terminó la campaña y no se pueden sacar conclusiones del periodo de cría de este año, por el momento parece que solo se han localizado seis nidos repartidos entre las playas de O Salnés. “O normal e que por cada niño póñanse un total de tres ovos pero non todos poden sobrevivir claro, de aí todas estas medidas de protección”, sentencia Ferreiro.

“O normal e que por cada niño póñanse un total de tres ovos pero non todos poden sobrevivir claro, de aí todas estas medidas de protección”

La previsión es que la época de cría finalice entre los meses de julio y agosto, pero también puede variar en función de la climatología.

Próximas rutas ornitológicas

La diputación tiene previstas para este año siete rutas ornitológicas para este 2026 en distintos puntos de la provincia como parte del programa ‘Voando nas Rías Baixas’. La última fue la que se organizó en la playa de A Lanzada el pasado 21 de junio. Ahora los siguientes destinos serán: Cabo Udra en el mes de septiembre; estuario del Miño en octubre; la desembocadura del río Lérez e Intermareal Combarro-Lourido en noviembre; y el Complejo Intermareal Umia-O Grove el 13 de diciembre, considerado uno de los mejores lugares para la observación de aves acuáticas invernantes y ubicado entre los concellos de Sanxenxo y O Grove.

Durante estas jornadas los participantes tienen la posibilidad de observar los nidos a través de los telescopios y desde una distancia prudencial, así como conocer los problemas a los que se enfrenta esta especie vulnerable.