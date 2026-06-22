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O Grove

‘Come, merca, ama’ de Emgrobes repartirá 1.500 euros en vales y programa actuaciones musicales

Redacción
22/06/2026 17:17
Presentación de la campaña
Presentación de la campaña
Cedida
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La campaña ‘Come, merca, ama O Grove’, impulsada por la asociación de comerciantes y empresarios Emgrobes, está ya en marcha hasta el próximo 6 de julio con hasta 1.500 euros repartidos en vales de compra entre los clientes del comercio local que oscilarán de los 50 a los 100 euros. La campaña, que cumple su quinta edición, consistirá en la entrega de boletos alfanuméricos que los más de noventa establecimientos participantes les facilitarán a los clientes, que una vez introduzcan el boleto en la página web de Emgrobes sabrán si están entre los ganadores de la campaña.

Los vales se podrán canjear hasta el 31 de agosto enseñando el boleto premiado y el correo electrónico que justifica su premio. Asimismo, los afortunados podrán recoger los vales en el establecimiento donde les tocó y gastarlo en cualquier otro local.

Además, la campaña programa dos actuaciones musicales en Castelao. La primera será este viernes, a cargo del Arroba de Viño, a partir de las siete de la tarde y, la segunda, el día 4 de julio, con una fiesta infantil amenizada por DJ Luis de Discoteca Mastar, que se complementa con actividades para los más pequeós como talleres, gliter o tattoos.

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