O Grove impulsa el yacimiento de Cantodorxo tras confirmar la existencia de un castro

El grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio (GEAAT) durante las labores en Punta Cantodorxo Cedida

El grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio (GEAAT) de la Universidad de Vigo, promovido por el Concello de O Grove, confirma la existencia de restos de un castro durante la primera excavación sistemática de Punta Cantodorxo, un lugar en donde ya se localizaron diferentes materiales arqueológicos.

El Concello de O Grove encargó los trabajos, valorados en casi 30.000 euros, dentro del proyecto Gastromeca para recuperar Patrimonio local. Estas excavación parecen ser solo los primeros resultados de un proyecto que pretende seguir avanzando tras confirmar que “o xacemento de Cantodorxo é moi interesante e é un proxecto de futuro para seguir traballando noutro punto patrimonial e turístico da vila”, apuntó el alcalde, José Cacabelos.

Se confirman los restos del castro

La intervención que se desarrolla estas semanas ha permitido confirmar, en primer lugar, la existencia de restos del castro a través de los cinco sondeos de valoración realizados en una serie de lugares en los que se excava un espacio de dos por dos metros. El objetivo de estas catas es “delimitar un pouco o xacemento e entender como era”, explica la investigadora y directora da intervención Alba Rodríguez.

De este modo, se busca detectar si existen restos bien conservados que permitan datar el yacimiento y caracterizar la ocupación. De hecho, los primeros sondeos se completaron con “resultados positivos”, al topar restos de viviendas y materiales arqueológicos.

Trabajos en el Adro Vello

A esta intervención en Cantodorxo se sumarán además en las próximas semanas nuevos trabajos del grupo GEAAT en el Adro Vello. En este caso, se trata de un enclave en el que el equipo de investigación ha desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años una serie de excavaciones, financiadas por la Xunta de Galicia, para reconstruir los 18 siglos de ocupación de este espacio, situado en la parroquia de San Vicente.

Cacabelos asegura que quiere extender estos trabajos a otras zonas, aunque se optó por empezar con este yacimiento al estar ubicado en la zona urbana. “Este é o graniño de area dun proxecto que parece moi ambicioso e que pode ser moi interesante”, sentencia el regidor meco.