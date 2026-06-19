EU advierte de la falta de personal que amenaza la actividad cultural para este verano

José Antonio Otero, portavoz de EU de O Grove Gonzalo Salgado

Esquerda Unida denuncia la situación "crítica" en la que quedará el servicio municipal de Cultura durante los meses de verano por falta de personal y ausencia de planificación por parte del gobierno local. Según explica la formación, este año el Concello solicitó solo la colaboración de una persona de refuerzo para este departamento a través del programa Más Provincia, cuando en años anteriores se recurría a dos contrataciones para hacer frente al incremento de la actividad estival. Además, explican que la plaza solicitada corresponde a la categoría de monitor y no a la de auxiliar de Cultura, por lo que consideran que no podrá asumir buena parte de las funciones del servicio.

EU recuerda también que a esta situación se suma la jubilación, prevista para el mes de julio, de uno de los trabajadores del área cultural. Indican que el propio departamento solicitó la creación de una bolsa de empleo para cubrir temporalmente el puesto mientras no se ofertaba la plaza por concurso, pero aclaran "o Concello non deu orde para poñer en marcha esa bolsa, deixando o servizo completamente desatendido".

Todo esto, tal y como esclarece EU, se traduce en que la dependencia de Cultura quedará reducida a tan solo dos personas para atender la biblioteca, actividades, servicios e instalaciones.

"O Concello chega tarde ás convocatorias"

La formación meca también alerta de una situación similar en la Salazón, donde tampoco se cuenta actualmente con personal fijo tras no completarse la oferta pública de empleo. "É unha situación que se repite constantemente: o Concello chega tarde ás convocatorias e quen acaba pagando as consecuencias é a veciñanza", critican.