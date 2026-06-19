Augas de Galicia ve viable poder llevar por tierra la tubería de abastecimiento a O Grove

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte Gonzalo Salgado

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, junto a un equipo técnico, presentó ante Augas de Galicia el anteproyecto para una nueva tubería destinada a reforzar el abastecimiento de O Grove y Sanxenxo, una infraestructura considerada prioritaria para resolver las limitaciones de la red actual, especialmente en los meses de verano y para terminar las continuas roturas que experimenta la tubería subterránea a la península meca, que ya habría llegado al fin de su vida útil.

La propuesta pasa por llevar la nueva red por tierra, compatibilizando la obra con el proyecto de una senda litoral impulsada en la zona de A Lanzada por el Concello de Sanxenxo, reduciendo tanto el impacto ambiental como los costes de ejecución. Una alternativa que valoró como viable Augas de Galicia, que solicitó a la Mancomunidade la elaboración de un proyecto técnico de ejecución que permitiría avanzar en la tramitación administrativa y en la búsqueda de financiación para poder llevar a cabo la demandada obra, que sustituiría así la opción inicial de dotar a la actual tubería (que transcurre un tramo bajo mar) con una camisa interior, debido a las dificultades técnicas para acometer esta solución.

Llevar la tubería a O Grove por tierra es viable y costaría 1.782.000 euros Más información

Así, el proyecto de llevar la tubería por tierra se dispararía hasta los 1.782.235 euros, según el anteproyecto encargado por la entidad, para lo que habría que renegociar con las administraciones —como Augas de Galicia— la aportación monetaria.

“Garantir” el servicio

En este sentido, Castro destacó que “a coordinación entre a Mancomunidade, os concellos implicados e Augas de Galicia está a permitir avanzar en proxectos fundamentais para garantir o abastecemento de auga das próximas décadas. Estamos a falar de investimentos estratéxicos que darán resposta a problemas históricos e que permitirán dispoñer dunha rede máis moderna, segura e preparada para afrontar o crecemento da demanda”.

La Mancomunidade espera así cerrar en este mandato esta demanda histórica de la comarca y, especialmente, del municipio de O Grove, así como otras en materia hidráulica, como el millonario proyecto de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso.

Ampliación de la ETAP

En cuanto a ello, Castro se interesó también para analizar el estado del proyecto de ampliación de la ETAP, que ya superó la fase de supervisión técnica, un paso fundamental que permitirá iniciar próximamente el procedimiento de licitación de las obras. La actuación contempla una inversión cercana a los seis millones de euros, ampliando la capacidad de potabilización de los 320 litros por segundo hasta los 640, además de ampliar la capacidad de almacenamiento mediante nuevos depósitos de regulación y mejorar elementos estructurales.