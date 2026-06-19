As Cunchas acoge esta tarde una charla sobre ‘As tradicións do San Xoán e as redes sociais”

Borxa González, fundador de Orgullo Galego, será el que imparta la charla en O Grove

El CMDC Breogán presenta esta tarde, dentro de su programa cultural, una charla que lleva el nombre ‘As tradicións do San Xoán e as redes sociais’.

El coloquio, que comenzará a las siete y media de la tarde en la Sala das Cunchas del Concello, estará dirigido por Borxa González, creador de Orgullo Galego, un proyecto que nació hace diez años con el objetivo de divulgar la lengua galega y las tradiciones mediante diferentes actividades y eventos.

El objetivo de esta charla, señalan desde la organización, es ahondar sobre el significado de los ritos de San Xoán, sobre su proceso de desaparición así como sobre la recuperación de muchas leyendas en ocasiones, gracias al uso y el papel de las redes sociales.

Además, en la charla, también se hablará de emigración y de cómo tanto la salida de gallegos de esta tierra y la llegada de personas de otros países a Galicia hicieron que algunas de las tradiciones mudasen e incluso se incluyeran nuevas.

El programa cultural de la asociación denominado: ‘Breogán, Cultura, Lingua e Tradicións’ está previsto que programe otras muchas actividades a lo largo del año en la localidad meca como pueden ser exposiciones de arte u otras charlas.