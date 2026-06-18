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O Grove

Un nuevo accidente con un patinete implicado se salda con un herido leve en O Grove

Los hechos ocurrieron esta madrugada en el centro de la localidad

C. Hierro
18/06/2026 14:14
Los efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo en la zona del robo
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil en un punto de O Salnés
Cedida
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Una persona resultó herida esta madrugada en un accidente en el que se vieron involucrados un coche y un vehículo de movilidad personal, conocido como patinete.

Los hechos, tal y como relatan las fuentes oficiales, ocurrieron a las doce y media de la noche, en el centro urbano de O Grove. Así, detallan, la colisión frontolateral entre ambos vehículos se produjo en la intersección de la Avenida de Portugal con la Rúa Rosalía de Castro.

Debido al impacto, el conductor del patinete resultó herido leve y, el del turismo, salió ileso.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil así como sanitarios.

24 horas

Este accidente se produce tan solo 24 horas después de otro que se saldó con dos personas heridas de gravedad. En este caso, el incidente tuvo lugar en la intersección entre la Rúa do Corgo e Irmáns Otero Goday y los vehículos implicados fueron un ciclomotor y un patinete.

Debido a la zona en la que sucedió el incidente, y el horario -pasadas las once de la noche del martes-, fueron muchos los vecinos y vecinas que en este caso se agolparon en la zona para conocer lo ocurrido.

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