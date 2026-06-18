El alumnado del Conmeniño entrega la recaudación de su mercadillo a 'A Sonrisa de Xandre'

Mercadillo solidario del CEIP Conmemiño en O Grove

El alumnado del CEIP Conmeniño, en O Grove, ha vuelto a convertir su fiesta de fin de curso en un acto solidario a favor de 'A Sonrisa de Xandre' y por tanto, a favor de la investigación de la Enfermedad de Alenxander, una dolencia rara que padece un vecino de la localidad.

Así, como ya sucedió el año pasado, los niños y niñas de 5º y 6º de Educación Primaria, montaron un puesto en el patio para vender variedad de artículos realizados dentro del programa DepoEmprende. Sobre la mesa se exponían jabones hechos a mano, pulseras, velas... y también algunos girasoles, berenjenas o calabacines plantados en el huerto del centro escolar con la colaboración de los alumnos y alumnas de todos los cursos.

Como era de esperar, el mercadillo fue un absoluto éxito y las existencias se agotaron. En total, señalan desde la comunidad educativa se recaudaron 301 euros que irán, en su totalidad, para esta causa solidaria.

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Una de las profesoras inmersas en este proyecto señala que esta es la forma que tiene el colegio de apoyar a la familia de Xandre, cuya hermana estudia en este centro. "Ademaos axuda a concienciar a todos os nenos e nenas da importancia de colaborar e entender as enfermedades raras", detalla.

Los niños y niñas, una vez más, dando una lección de solidaridad.