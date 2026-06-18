Arranca la restauración de la iglesia de San Vicente de O Grove por más 200.000 euros

El conselleiro, José López y el cura de la parroquia, frente a la iglesia CEdida

Los trabajos para la restauración y conservación de la iglesia de San Vicente de O Grove arrancaron ayer. El párroco, Juan Ventura Martínez, se encuentra encantado con el inicio de estas obras ya que, señala, “se llevaban solicitando a las administraciones desde hace muchos años”.

Con la intervención, cuenta, se pondrá fin a los problemas relacionados con, sobre todo, la entrada de agua en el templo.

Este proyecto, que está financiado por la Xunta, cuenta con un presupuesto de más de 200.000 euros y en él se incluyen varias actuaciones. La primera de ellas es la instalación de chapas de zinc y láminas impermeables en el tejado, además de una intervención completa en la fachada de la iglesia para prevenir las humedades.

Otros trabajos que se contemplan es la modificación de las carpinterías de las ventanas así como la dotación de un sistema de ventilación en la bajocubierta y la renovación de los morteros. La torre del campanario también acogerá algunos de los trabajos, así está previsto que se incorpore una trampilla en la salida de la escalera para evitar la entrada del agua en este punto y permita la ventilación.

Entre los objetivos de las obras, además de su conservación, también está disminuir los niveles de salinidad presentes en las fachadas provocados tanto por el cemento como por el viento debido a su proximidad con el mar.

El plazo para el término de estos trabajos es de seis meses. A pesar de que la parroquia se encuentre en obras, tal y como confirma su párroco, se podrán oficiar misas sin alterar su horario.