O Jato Meco hace balance: 29 adopciones y 40 esterilizaciones en el primer semestre del año

Gatos rescatados por O Jato Meco

La asociación O Jato Meco hizo balance de la actividad desarrollado durante el primer semestre del 2026 y señalan que han conseguido que 26 gatos procedentes de la calle fueran adoptados y encontraran una familia definitiva.

En total, el mes en el que más número de mininos cambiaron de vida fue mayo, momento en el que se adoptaron hasta diez cachorros. Desde la entidad señalan que antes de ser entregados, los animales fueron atendidos por veterinarios, desparasitados y socializados por los voluntarios.

En paralelo, la asociación trabajó en la esterilización de los gatos que viven en colonias. En total, en estos seis meses, se han esterilizado hasta 40 gatos, 19 de ellos gracias a la colaboración de la entidad con el Centro de Acollida e Protección de Animais de la Diputación y el Concello de O Grove y, 21 financiado íntegramente por los propios recursos de la entidad. Los gatos que se sometieron a este tratamiento pertenecían a las colonias de las zonas de Peralto, Pedras Negras, A Platería, Sineiro con A Graña, Rons y Lordelo.

Además, uno de los trabajos más destacados ha sido el rescate de 15 gatas gestantes, que fueron retiradas temporalmente de la calle para garantizar que sus camadas pudieran nacer en condiciones seguras. Tras el nacimiento, se pusieron a salvo a los cachorros y las gatas fueron esterilizadas y devueltas a sus respectivas colonias.

Actualmente, indican, quince cachorros rescatados continúan esperando adopción.