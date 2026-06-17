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O Grove

El PP critica el PXOM: “Falta solo empresarial e non reúne as necesidades dos veciños”

Los populares afean la actitud del alcalde en el Pleno

C. Hierro
17/06/2026 14:32
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
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El grupo municipal del PP de O Grove critica el PXOM y la actitud del alcalde, José Cacabelos, en el Pleno en el que se debatió este documento.

Los populares señalan que en el plan abrobado –gracias a los votos a favor del gobierno local y de Esquerda Unida– “falta solo empresarial e se produciron modificacións de clasificación urbanística, de edificabilidade e de posibilidades de uso do solo que non coñecen os veciños”. Es por ello que exigen transparencia y desmienten al alcalde sobre que el PXOM está colgado en la página web ya que, indican “non está todo”.

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Desde el partido que lidera Carolina Otero tachan de “esaxeradas e sobreactuadas” las críticas que hizo Cacabelos al PP por su abstención en la votación y comentan que son “froito da súa desesperación,xeralizada pola mala xestión deste mandato e tamén circunscrita ao PXOM postoque coñece as dúbidas e malestar dos veciños”.

En este sentido,. Otero destaca que desde su grupo municipal van a seguir “defendendo os intereses dos veciños do Grove ante a repercusión desta normativa urbanística”.

Actualmente, el PXOM se encuentra esperando la validación de Costas del Estado para, posteriormente dirigirse a la Xunta para contar con la aprobación definitiva.

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