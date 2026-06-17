Dos heridos graves en un accidente entre una moto y un patinete en O Grove

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil en O Grove

Dos personas han resultado heridas de gravedad en un accidente en el que se vieron involucrados un ciclomotor y un vehículo de movilidad personal, conocido comúnmente como patinete.

Los hechos, tal y como señalan fuentes de la Guardia Civil, ocurrieron pasadas las once de la noche en la intersección entre la Rúa do Corgo e Irmáns Otero Goday.

Según detallan, debido al fuerte impacto entre ambos vehículos, los conductores tanto de la moto como del patinete tuvieron que ser derivados al hospital. Así, indican que los dos presentaban heridas de gravedad pero que no se teme por la vida de ninguno de ellos.

Al lugar de los hechos acudieron patrullas de la Guardia Civil y también sanitarios, que fueron los que atendieron en un primer momento a los heridos y se encargaron de trasladarlos al centro hospitalario.

Debido al punto en el que ocurrieron los hechos, fueron muchos los testigos del accidente y también las personas que se agolparon para conocer lo sucedido.