La cantante Vega anuncia un concierto en el Náutico de San Vicente el próximo 18 de agosto

La cantante Vega, durante un concierto en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La cantante Vega anunció un concierto para el próximo 18 de agosto, viernes, en el privilegiado escenario del Náutico de San Vicente. La hora prevista es las 13:00 horas, horario poco habitual en las salas convencionales pero, cada vez, más usual en este local ubicado sobre la playa de A Barrosa.

Los interesados en acudir a esta cita ya pueden comprar sus entradas a través de la página oficial del establecimiento. El precio del ticket es de doce euros, cantidad a la que se le tienen que sumar tres euros por gastos de gestión.

Como cada verano, el cartel de conciertos del Náutico de San Vicente es de los más esperados. Aunque desde el local no se anuncian, muchos de los artistas publican las fechas en las que estarán en O Grove.