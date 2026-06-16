O Grove programa un verano repleto de actividades con música, teatro, magia para público de todas las edades

La biblioteca de O Grove acogerá alguna de las actividades programadas Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove programa un verano repleto de actividades diseñadas para un público de todas las edades. Las iniciativas comenzarán el próximo 7 de julio y está previsto que se alarguen hasta finales de agosto.

El calendario arranca con el programa Biblioactividades que será todos los martes y se iniciará con el espectáculo musical ‘Rockeando con Ramona Órbita” en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey. Otras de las actividades destinadas al público infantil son una sesión de música, circo y clown, una de títeres u otra de magia e ilusionismo dentro del ciclo Cultura no Camiño en colaboración con la Xunta.

Además, el 22 de julio la Praza do Corgo el ‘Karaoke deportivo dos Bolechas’ y el 31 de julio tendrá lugar un espectáculo de narración oral en el que se honrará la figura de Begoña Caamaño.

Conciertos

La música, señalan desde el Concello, tendrá especial protagonismo en el verano meco. Así, entre todas las citas programadas destacan los ‘Xoves musicais’ un ciclo de conciertos que comenzará el 9 de julio en la Praza do Cogo a las nueve con el directo de ‘Caballito’. El resto de agrupaciones confirmadas son las del grupo Fla Meco, David Chiquillo y Lote y Carolina Rubirosa Banda.

Además, el domingo 2 de agosto, en la misma ubicación, tendrá lugar el concierto ‘Aires da Nosa Terra’ a cargo de la Banda de Música que interpretará temas clásicos y también otros de la tradición gallega. Los Cantos de taberna no faltarán tampoco en O Grove, así durante el mes de agosto los encargados de subirse al escenario de la plaza los miércoles serán Os Firrás, A Banda do Sequío y @ de Viño.

Para el Día de Galicia, 25 de julio, la actividad se trasladará al auditorio, lugar en el que se celebrará el concierto de Ensemble Groba, formación de cámara que interpretarán obras compuestas por compositores gallegos.

Programación completa de actividades en O Grove

Dentro de la programación, el espacio natural de Punta Moreiras adquiere un especial protagonismo. Así, en este lugar, están programados cuatro eventos: el concierto de Cinco en Zocas, el directo del Grupo Silenzio y el de Andrea Búa y la actuación poética musical 'Versos nas Salgueiras'.

Las asociaciones culturales de la villa también se une a este calendario y suman el Festival de Verán de Cantodorxo el 5 de julio, las Xornadas de Elaboración tradicional da sardiña salgada de la mano de Amigos das Salgadeiras de Moreiras o el concierto de verano programado por la Coral Polifónica da Confradía de Pescadores de San Martiño.