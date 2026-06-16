La asociación de autocaravanas denuncia “enquina” por parte del alcalde contra su colectivo

María López, concejala de Turismo de O Grove Gonzalo Salgado

La Asociación Galega de Autocaravanas de Galicia (AGA) reconoce que, actualmente, tanto sus abogados como parte de la directiva, se encuentran estudiando la normativa para estos vehículos aprobada por el Concello de O Grove el pasado lunes en una sesión Plenaria extraordinaria.

Así, señalan, quieren comprobar si todas las sugerencias presentadas por la entidad se han visto recogidas en este documento. Recomendaciones que, narran, están relacionadas con los lugares de estacionamiento de las autocaravanas, teniendo en cuenta, señalan, que se tratan de un vehículo más y, por tanto, tiene que tenerse en cuenta.

“Lo que no entendemos es la enquina de este alcalde con nuestro colectivo”, indican desde la asociación. Y continúa: “Se tiene que dar cuenta que no solo somos un colectivo, es que tiene vecinos y vecinas que tienen autocaravanas, que están pagando impuestos en ese concello y los están limitando y discriminando. Si tiene que mirar por todos, está dejando prácticamente sin poder tener autocaravana en su municipio”.

En este sentido, desde la asociación gallega también recuerdan que el alcalde de la localidad, José Cacabelos, tuvo unas declaraciones “muy desafortunadas” hacia las autocaravanas y sus conductores relacionadas con el objetivo de prohibir su llegada al municipio. “No son solo palabras, es una discriminación hacia nosotros”.

Apoyo en el municipio

n contraposición de las declaraciones de la Asociación Galega de Autocaravanas de Galicia se encuentra el apoyo que esta ordenanza tuvo en el Pleno. Así, la aprobación de la normativa contó con el sí de todos los partidos que forman la Corporación.

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Además, las principales asociaciones dedicadas al sector turístico del municipio también alabaron esta decisión y participaron en la redacción del texto que finalmente fue aprobado en Pleno.

La ordenanza, entre otros puntos determina un horario para el estacionamiento de este tipo de vehículos e incluso algunas zonas en las que estará prohibida su entrada. Además, contempla sanciones que van desde los 300 euros para las infracciones consideradas como leves y hasta 6.000 y/o la expulsión de la zona a aquellos que incumplan aquellos casos más graves, entre los que se encuentra el vertido intencionado de líquidos o residuos sólidos fuera de los lugares indicados para ello o estacionar en zonas de especial protección medioambiental.

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Desde el Concello esperan que a principios del mes de julio ya se pueda aplicar las normas en el municipio. La espera para ello se basa en el tiempo que tiene que estar la ordenanza en exposición pública para que los diferentes colectivos o personas presenten las alegaciones que consideren y, después, el gobierno local pueda estudiarlas y, si es necesario, incluirlas en la norma.