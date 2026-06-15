El PXOM meco sigue adelante y llega a la Xunta con el apoyo del PSOE y EU y la abstención del PP y los nacionalistas

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante el Pleno de la cuarta aprobación provisional del PXOM Gonzalo Salgado

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de O Grove sumó ayer su cuarta aprobación provisional en el Pleno. Tal y como sucedió en la ocasión anterior –en la sesión celebrada en febrero del año pasado– el PXOM sigue el camino hacia la aprobación definitiva gracias a los votos a favor del partido del gobierno, PSOE, y de Esquerda Unida, así como con las abstenciones de los nacionalistas y del grupo del PP.

Desde un inicio, en su exposición, el alcalde meco, José Cacabelos, recordó que para aprobar el documento se precisa mayoría, y, en este caso, por tanto, contar con nueve votos a favor por lo que señaló que “absterse é votar en contra”.

Exposiciones

La primera en tomar la palabra fue Carolina Otero, portavoz del PP que defendió la abstención de su partido señalando que, el documento, “non recolle todas as necesidades reais”. En su intervención Otero, también indicó que “está segura” de que la mayor parte de la ciudadanía no conoce lo que incluye el PXOM y detalla que con los vecinos y vecinas que hablaron “notaron carencias”.

La portavoz del PP, Carolina Otero, consultando con su compañero de partido durante el Pleno Gonzalo Salgado

De la misma manera, la portavoz de los populares auguró que el documento tendrá alegaciones “e nós non queremos ser os responsables”.

El BNG sostuvo, desde un inicio, que su posición se fundamenta en la falta de “transparencia” por parte del gobierno local. Así, sostuvieron que lo que votan es “unha abstención consciente” ya que mostraron su incorformidad a que “as cousas do futuro se fagan ás costas da cidadanía”.

El alcalde se mostró sorprendido por la decisión de los populares. “Levan todo este mandato preguntando en cada Pleno polo PXOM e hoxe, que é o momento de tomar a decisión política, anuncian a súa abstención”, señaló Cacabelos. Y continuó indicando que el PXOM es un “documento vivo” por lo que está sujeto a modificaciones constantes.

De la misma manera, Cacabelos, quiso recordar al PP que “a única vez que saíron a rúa máis de 4.000 persoas a protestar foi polo PXOM do PP”.

En cuanto a la decisión del BNG, el edil indicó que no la comprendía teniendo en cuenta que “é o documento político máis importante do Concello, e é prioritario aprobalo”.

Siguiente paso

Con este cuarto sí de la Corporación el PXOM debe continuar su curso hasta lograr la aprobación definitiva. De esta manera, el documento llegará a manos Costas del Estado para que compruebe los cambios y finalmente a la Xunta para que tenga el sí de la Dirección Xeral de Urbanismo.