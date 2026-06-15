O Grove pone veto a las autocaravanas con el “sí” de toda la Corporación a una severa normativa

La ordenanza de autocaravanas tuvo el sí unánime de la Corporación Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove aplicará este mismo verano una ordenanza propia de autocaravanas que establecerá limitaciones horarias y restricciones al estacionamiento en zonas concretas de la localidad.

Además, la normativa, contempla sanciones para aquellos que no la cumplan con multas que van desde los 300 euros para las infracciones consideradas leves hasta los 6.000 y/o la expulsión de la zona, en los casos tipificados como muy graves, entre los que destaca estacionar en zonas de especial protección medioambiental, el vertido intencionado de líquidos o residuos sólidos fuera de los lugares indicados para ello o el deterioro del mobiliario urbano.

Esto es así porque en el Pleno extraordinario celebrado ayer la Corporación al completo votó a favor de aplicar esta ordenanza que llegó a la sesión después de meses de trabajo en el que se implicaron, tanto el gobierno local, como los diferentes grupos de la oposición y agentes del sector turístico, entre los que destacan las asociaciones Emgrobes y Aprometur.

Necesidad

Desde el primer momento, la creación de esta normativa se basó en la necesidad de controlar la llegada de autocaravanas a la localidad –sobre todo durante la época estival– y en la protección de los espacios naturales de O Grove.

En eso se basó la intervención de María López, la concejala de Turismo, quién fue la encargada de defender esta propuesta. López señaló que el diseño de esta ordenanza nace de una “demanda compartida” por todos los agentes turísticos y también por los vecinos y vecinas de la localidad. Así, aclaró, que el documento “non busca prohibir, senón que busca regular e protexer o noso entorno”.

María López, concejala de Turismo de O Grove Gonzalo Salgado

La concejala acabó su exposición señalando que todavía quedan “deberes por facer” como son la mejora de la señalización o el refuerzo en las tareas de control para hacer cumplir las reglas.

La oposición respaldó en todo momento esa idea. Así, desde la bancada del PP, Carolina Otero, su portavoz, defendió su sí porque “é preciso unha regulación urxente deste modo de turismo e unhas limitacións que permitan a preservación axeitada do noso concello”.

Por su parte, los nacionalistas, en la voz de la concejala Maite Galiñanes, alabaron la decisión pero, recordaron, que “chega con catro anos de retraso”. Así, recordaron que el PSOE, cuando contaba con mayoría absoluta, votó en contra de una moción presentada por los nacionalistas que caminaba en esta misma dirección.

José Antonio Otero, portavoz de EU, expresó algo similar. Así, comentó que, hace diez años, desde su partido se pidió crear un área de autocaravanas debido al auge de este tipo de turismo.

En sus exposiciones, todos ellos, quisieron mostrar sus dudas sobre el efectivo cumplimiento de la ordenanza debido, entre otros motivos, por la escasez de agentes de Policía Local que tiene el Concello. Además, agradecieron a la concejala que contase con los diferentes partidos para sacar adelante esta normativa.

Aplicación

Desde el gobierno local esperan que, tras el sí unánime de la Corporación a esta nueva ordenanza, su aplicación sea lo más rápido posible. Así, tal y como señalaba la concejala de Turismo, días antes de la votación, creen que pueda entrar en vigor “a principios del mes de julio”.

O Grove restringirá el aparcamiento de caravanas en zonas y por horas Más información

Los pasos que se tienen que dar ahora, explica, son sencillos. De esta manera, a partir de hoy la normativa entra en un periodo de exposición pública en la que todas las personas que así lo consideren podrán presentar alegaciones.

Una vez que termine el plazo –detalla la concejala de Turismo que serán entre diez y quince días– se estudiarán cada una de ellas y, en caso de ser necesario, se incluirá alguna enmienda en la propia ordenanza. De todas maneras, cuenta López, “al haber presentado la normativa con anterioridad a los diferentes agentes y escuchar a todos los sectores antes de su desarrollo definitivo, creemos que todo irá bien y podrá salir adelante a principios del próximo mes”.

Primeras reacciones

Desde las principales asociaciones turísticas de O Grove valoran de forma muy positiva la creación de esta ordenanza. “Llevamos muchos años solicitando mayor control y regulación”, detallan desde Emgrobes. Y continúan: “Lo principal es la protección de nuestro maravilloso paraíso. Estamos encantados de recibir a todos los turistas pero debe de ser de una manera ordenada y regulada”. Fuentes de la entidad detallan, además, que es una gran noticia que el Concello cuente con esta normativa, ya que desde hace unos años, hay zonas como pueden ser “el puerto, As Pipas. Con Negro, A Toxa” están saturadas, y es importante cuidar del entorno.

Emgrobes y Aprometur a favor de regular las autocaravanas: “Lo pedimos desde hace años” Más información

Desde Aprometur también aplauden esta decisión por parte de la Corporación y certifican que es una ordenanza “necesaria”. Y, tal y como también recalcaron los diferentes grupos políticos durante la sesión Plenaria, destacan la necesidad de tener medios para que se ejecute. “Ahora toca hacerla cumplir, es necesario que haya agentes de la Policía que la apliquen”, señalan.

En este punto coinciden desde Emgrobes- “Pedimos que una vez que la regulación esté ahí, que se controle. Porque de nada sirve tener una normativa si luego no hay un control y no hay una sanción para quién no la cumpla”, indican. Y siguen: “Estamos satisfechos y si se aplica este mismo verano, lo estaremos mucho más”.