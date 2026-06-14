Turismo trabaja en el Plan de Playas para ponerlas a punto antes de la llegada del verano

Vecinos y visitantes disfrutando de un día de playa en O Grove

El Concello de O Grove está inmerso actualmente en un Plan de Playas con el objetivo de que presenten las mejores condiciones antes de la llegada del verano y, por tanto, de los cientos de visitantes que cada año escogen esta localidad para pasar sus vacaciones estivales.

La concejala de Turismo, María López, señala que actualmente los trabajos se centran en As Pipas y Bizocas, dos de los preferidos tanto por los vecinos como por los visitantes. Lo que se busca, entre otras muchas cosas, es que los arenales se encuentren limpios y sin desperfectos.

Los siguientes trabajos, tal y como señaló el alcalde meco, José Cacabelos, será la mejora de los accesos a las playas. Las dos primeras actuaciones serán en las sendas de madera de Area da Cruz y de A Toxa.

Licitan el cambio de pasarelas de Area da Cruz por unas de composite por 195.000 euros Más información

En ambos puntos, tal y como sacaron a licitación, se cambiarán estos elementos por unos fabricados en composite de plástico reciclado que ofrezca una mayor resistencia tanto al paso del tiempo como al uso y las diferentes condiciones atmosféricas.

Tras terminar estos dos proyectos, Cacabelos señaló que se harán acciones puntuales en otros puntos de la pasarelas de madera para eliminar desperfectos y garantizar la seguridad.

Nueva iluminación

Para mostrar la mejor versión de la localidad este verano, otro de los proyectos que se están ejecutando y que culminará esta misma semana, es la instalación de las nuevas luminarias en la carretera que une A Lanzada y San Vicente do Grove.

Nuevas farolas en la carretera que une A Lanzada con San Vicente de O Grove

La actuación, que salió a licitación por más de 81.000 euros, contempló el cambio del alumbrado público por uno más eficiente en tres zonas: desde el Camping Miami Playa hasta la entrada de San Vicente, la zona de Raeiros y al lugar en el que se encuentra el Mirador de A Lanzada.