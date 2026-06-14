Abren el plazo para renovar la matrícula en la Escola Municipal de Música

Imagen de archivo de la Escola Municipal de Música de O Grove EC

El Concello de O Grove abre hoy el plazo para que, todos los interesados, puedan renovar la matrícula en la Escola Municipal de Música. Los alumnos y alumnas que hayan estudiado el curso anterior en la escuela podrán, por tanto, solicitar la plaza para continuar la formación durante el 2026/2027 hasta el próximo viernes 26 de junio.

La solicitud, como en años anteriores, se podrá presentar de forma presencial a través del Rexistro Xeral como directamente en la sede electrónica. Parte de la documentación necesaria para formalizar la matrícula se puede descargar directamente de la página oficial del Concello: www.concellodogrove.es.

Para que pueda reservarse la plaza, advierten desde la escuela, será necesario que el alumno o alumna tenga abonadas en su totalidad las cuotas correspondientes al curso anterior.

Una vez terminado este plazo de renovación, el Concello señala que estudiará el número de plazas vacantes en las diferentes disciplinas y, a partir de ahí, se abrirá un nuevo periodo para la incorporación de alumnado nuevo. En este caso, se espera que, como en años anteriores, las solicitudes se cubran por orden de entrada.

Disciplinas

Actualmente la Escola Municipal de Música de O Grove ofrece una gran variedad de disciplinas para alumnado de diferentes edades.

Así, por ejemplo, los vecinos y vecinas mecas podrán acudir a clases de música y movimiento, de canto o de estimulación musical. En cuanto a instrumentos podrán aprender a tocar, entre otros, la guitarra, el piano, el saxofón, el violonchelo, el violín o la trompa