Piden penas de más de seis años de  cárcel para tres detenidos por la ola de robos en O Grove

Fachada juzgado de Cambados

La Fiscalía pide penas de prisión de entre seis y cinco años a los tres de los cinco acusados de la ola de robos que tuvo lugar en O Grove el año pasado. Los hechos que se recogen en la documentación señalan que se les acusa de un delito continuado de robos con fuerza y se detallan más de una decena de incidentes entre el 19 de febrero y el 22 de abril de 2025.

Los acusados, detalla el escrito, entraron tanto en viviendas como en establecimientos mecos violentando los accesos para hacerse con todo tipo de artículos. Así, además de cantidades de dinero en metálico y joyas, presuntamente, estas tres personas también robaron herramientas, aparatos electrónicos como pueden ser móviles, ordenadores o tablets, electrodomésticos (hornos, radiadores, vitrocerámicas...) y otros productos más sorprendentes, como pueden ser una guitarra, hasta seis cañas de pescar o una bicicleta antigua.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita para los acusados una indemnización conjunta para todas las personas víctimas de la oleada de robos.

Preocupación vecinal

Los hechos descritos por la Audiencia de Pontevedra causaron preocupación, durante meses, en todos los vecinos y vecinas de O Grove.

Tal fue la intranquilidad y el nerviosismo que el Concello llegó a activar un Plan de Acción para luchas contra estos actos delictivos. Así, el alcalde de la localidad, José Cacabelos, pidió apoyo a la Guardia Civil, convocó de manera urgente una Xunta Local de Seguridade, solicitó refuerzos de medios y presencia policial y, a su vez, activó una campaña de concienciación y colaboración a la ciudadanía.