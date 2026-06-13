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O Grove

La ruptura de una tubería causa cortes de agua en varias zonas de O Grove

La avería tuvo lugar en la calle Jaime Amézaga y actualmente están trabajando en su reparación

C. Hierro
13/06/2026 21:10
Imagen de archivo de una avería de agua en O Grove
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La ruptura de una tubería en la calle Jaume Amézaga, en O Grove, está provocando problemas en el suministro de agua a las viviendas y negocios ubicados en esta zona.

Desde el Concello señalan que la avería tuvo lugar pasadas las ocho de la tarde y no se descarta que pueda provocar cortes puntuales o bajadas de presión en la propia calle, así como en el barrio de Virxe das Mareas, en la Avenida de Portugar, Porto Meloxo y alrededores.

En estos momentos los operarios se encuentran trabajando en la zona para reparar la avería en la mayor brevedad posible. 

Desde el Concello piden a todos los vecinos y vecinas afectadas comprensión y disculpas por las molestias ocasionadas. Además, esperan que próximamente se pueda reestablecer de forma progresiva el servicio del agua a medida que vaya avanzando la reparación.

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