El BNG reclama la exposición pública del PXOM antes de su aprobación definitiva

El portavoz del BNG de O Grove, Anselmo Noia, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove pide al gobierno local que, antes de la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se abra un nuevo periodo de exposición pública. Los nacionalistas sustentan esta solicitud en que es necesario un periodo de alegaciones después de que Costas exigiese unos cambios en el plan presentado de forma inicial y revisado por los vecinos y vecinas mecos "en 2014".

El portavoz del partido, Anselmo Noia, señala que el Concello "non está a ser transparente arredor do PXOM". Así indica que las modificaciones recogidas en el informe estatal afectan a cuestiones "como a delimitación do dominio público e das servidumes, e polo tanto a elementos que poden ter consecuencias directas sobre propiedades, usos e expectativas urbanísticas da cidadanía".

Desde el BNG critican que estos cambios son "unha gota máis que se suma ás 70 páxinas de modificacións relacionadas con elementos patrimoniais" que denuncian, tendrán afectaciones sobre los edificios y también sobre los terrenos.

Noia recalca que, por ejemplo, esta última versión del PXOM recoge un aumento del 32% de los elementos patrimoniales y que, de manera derivada, se amplían las zonas de protección y, por lo tanto, las afectaciones a las propiedades particulares, por lo que "se verán limitadas para realizar obras e modificacións".

Los nacionalistas insisten en que la apertura de un nuevo periodo de exposición pública no supondría ningún perjuicio para la tramitación del documento y, señalan, doraría al proceso de transparencia. “A obriga do Concello é permitir á veciñanza a posibilidade de revisar e alegar diante dun Plan que compromete o futuro urbanístico e social da nosa vila. Nós non imos renunciar a ese dereito”, afirma el portavoz del BNG.