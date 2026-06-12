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Diario de Arousa

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O Grove

Patricia Bea y su abuela lo tienen claro: “Que veñan a O Grove pero que non o alteren”

La periodista, creadora de contenido pero, sobre todo, colareira y vecina meca, sube videos a las redes sociales con el objetivo de conciencias a los visitantes y promover un turismo responsable

C. Hierro
12/06/2026 22:00
La vecina de O Grove, Patri Bea junto a su abuela, Genoveva Filgueira
La vecina de O Grove, Patri Bea junto a su abuela, Genoveva Filgueira
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Patricia Bea, más conocida en las redes sociales como @patribdopazo utiliza su altavoz –cuenta con más de 60.000 seguidores entre TikTok e Instagram– para mostrar los encantos de O Grove pero, sobre todo, para hacer hincapié en la necesidad de un turismo responsable. Para ello la periodista pero, sobre todo, colareira y vecina meca, se acompaña en sus videos de Genoveva Filgueira –Veva– su abuela de 91 años que “apúntase a todo”.

Lo que nació de casualidad, subiendo un vídeo sobre cómo era una jornada como vendedora en A Toxa, se convirtió, en la actualidad, en una faceta más en su día a día. “Grabei o meu posto en 2021 cansada de que moita xente que pasaba por diante non valorase o noso traballo”, señala Bea. Y recalca que, “aínda que hai xente marabillosa, o que queda sempre son os comentarios negativos”. Ese vídeo, en a penas unas horas, superó las 300.000 visualizaciones.

A partir de ahí su perfil comenzó, poco a poco, a aumentar los seguidores, cosa que Bea aprovechó para hablar de algo que realmente le importa: la llegada de turistas a O Grove y el cuidado del medio ambiente. “A todos nos gusta viaxar, coñecer sitios novos, pero que, cando estean na nosa casa respeten o noso lugar, e para iso tamén o temos que facer nós aí fóra”, cuenta la joven.

Y para intentar que sea así, que el visitante que llega a la península meca cuide cada rincón de la localidad, hace videos en los que habla de turismo responsable. “O Grove é un paraíso, A Toxa é preciosa, o entorno natural que temos, as praias, o monte..., quero que a xente o coñeza, desfrute do ben que se come e do ben que se vive aquí pero sen estropealo nin modificalo. Queremos que veñan, pero que o coiden, que non alteren a realidade que existe”, señala.

La vecina de O Grove, Patri Bea junto a su abuela, Genoveva Filgueira
La vecina de O Grove, Patri Bea junto a su abuela, Genoveva Filgueira

Para eso, por ejemplo, habla de la mala costumbre que tienen, tanto vecinos como visitantes, de tirar basura fuera de las papeleras o de los contenedores y, también del incivismo a la hora de aparcar los coches y también las autocaravanas. “Son a primeira que viaxei en camper e paréceme unha experiencia xenial pero hai que saber onde se pode aparcar e, por exemplo, ser conscientes de que hai que gardar a basura e non tirala en calquera sitio”, cuenta.

Otros comportamientos preocupantes de turistas que ve desde su privilegiado puesto como colareira en A Toxa, indica, son las pintadas en las conchas de la ermita y que se suban a la estatua del burro. “Ata veñen a nós a pedirnos un bolígrafo!”, cuenta indignada.

Y mientras busca concienciar sobre la forma de hacer turismo., Bea asegura que disfruta de pasar tiempo con su abuela. “Facer isto coa miña avoa é xenial, ela é marabillosa, penso que noutra vida, se houbera nacido noutro lugar, sería artista”, narra la joven. Y continúa reivindicando la presencia de personas mayores en las redes sociales: “O que busco non é que dea ternura, senón mostrar que a súa idade pódese ter bo humor e gañas de facer cousas. Teño o móvil cheo de videos seus, é unha sorte”.

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