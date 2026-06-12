El Concello reparte una partida de 30.000 euros en subvenciones para las asociaciones culturales

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove abre el plazo para que las asociaciones sin ánimo de lucro soliciten ayudas para organizar diferentes actividades culturales. Para esta partida, el gobierno local reserva hasta 30.000 euros y la subvención destinada a cada entidad será variable pero nunca podrá exceder el coste de la iniciativa o iniciativas.

Las personas interesadas en solicitar una de estas ayudas ya pueden presentar su documentación directamente en el Rexistro Xeral del Concello, en la sede electrónica o a través del correo casadacultura@concellodogrove.es.

Los beneficiarios de las cuantías deben cumplir una serie de requisitos entre los que destacan ser una asociación cultural debidamente constituida e inscrita, carecer de ánimo de lucro, tener su domicilio social y desarrollar las iniciativas en el municipio meco o llevar a cabo actividades de interés cultural en el ámbito de la localidad.

El objetivo de repartir estas ayudas, señalan desde el Concello, es fomentar las actividades de carácter cultural que promueven las asociaciones culturales de la localidad. De esta manera, conseguir que, cada vez, más entidades promuevan iniciativas diversas en la localidad y diseñadas para un público de todas las edades.