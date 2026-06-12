Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Concello reparte una partida de 30.000 euros en subvenciones para las asociaciones culturales

El plazo para solicitar las ayudas ya está abierto

C. Hierro
12/06/2026 13:02
Fachada do Concello de O Grove
Fachada do Concello de O Grove
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de O Grove abre el plazo para que las asociaciones sin ánimo de lucro soliciten ayudas para organizar diferentes actividades culturales. Para esta partida, el gobierno local reserva hasta 30.000 euros y la subvención destinada a cada entidad será variable pero nunca podrá exceder el coste de la iniciativa o iniciativas.

Las personas interesadas en solicitar una de estas ayudas ya pueden presentar su documentación directamente en el Rexistro Xeral del Concello, en la sede electrónica o a través del correo casadacultura@concellodogrove.es.

Los beneficiarios de las cuantías deben cumplir una serie de requisitos entre los que destacan ser una asociación cultural debidamente constituida e inscrita, carecer de ánimo de lucro, tener su domicilio social y desarrollar las iniciativas en el municipio meco o llevar a cabo actividades de interés cultural en el ámbito de la localidad.

El objetivo de repartir estas ayudas, señalan desde el Concello, es fomentar las actividades de carácter cultural que promueven las asociaciones culturales de la localidad. De esta manera, conseguir que, cada vez, más entidades promuevan iniciativas diversas en la localidad y diseñadas para un público de todas las edades.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620