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O Grove

El BNG exige un “control efectivo” para hacer cumplir la normativa de caravanas una vez aprobada

C. Hierro
12/06/2026 14:08
Anselmo Noia, portavoz del BNG de O Grove
Anselmo Noia, portavoz del BNG de O Grove
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El grupo municipal del BNG, antes aprobarse en pleno la ordenanza que limitará el estacionamiento de las autocaravanas en O Grove, pide al gobierno local “medidas persuasivas” y un “control efectivo” para garantizar que se cumpla la normativa.

Los nacionalistas celebran tener “por fin” que la localidad vaya a tener este reglamento para este tipo de vehículos y que, además, cuente con el respaldo tanto de los grupos políticos, como de los colectivos y asociaciones.

Imagen con la que el Concello anuncia esta medida

O Grove restringirá el aparcamiento de caravanas en zonas y por horas

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A pesar de eso, desde el BNG, señalan que es “imprescindible” reforzar la señalización en los accesos al municipio, informar con claridad de las limitaciones existentes, difundir la regulación a través de las plataformas utilizadas por el sector de las autocaravanas y realizar labores de control en los puntos que cada verano registran mayores problemas de saturación.

Los nacionalistas valoran de forma positiva que exista en la normativa un régimen sancionador pero sostienen que “de nada serve aprobar sancións se todo o mundo sabe que non vai pasar nada. A mellor medida persuasiva é que exista a percepción de que as normas se controlan e se fan cumprir”.

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