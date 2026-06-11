Luis Humberto Cao | “Todos los recuerdos son buenos, sobre todo la acogida que tuve”

Luis Humberco Cao, pianista durante más de treinta años en el Gran Hotel La Toja

El artista Luis Humberto Cao presenta esta tarde, a partir de las 20 horas, su libro ‘Tocata e Fuga’ así como su último disco, ‘Evocación’.

El que fue durante más de treinta años pianista del Gran Hotel La Toja recuerda en ambos trabajos su historia ligada con O Grove, con sus playas y sus montes. Cao, recuerda sus años vividos en esta localidad con nostalgia pero, también, con mucha alegría y felicidad.

¿Cómo recuerda su llegada al Gran Hotel La Toja y que significó este contrato para usted?

La verdad es que fue una gran sorpresa. La llamada llegó después de estar diez años como pianista en hoteles Hilton de Oriente Medio y el sur de Europa. No conocía A Toxa y, desde un principio, me impresionó muchísimo, a pesar de haber conocido antes tantos países y lugares. Empecé a trabajar con mucha ilusión y nunca me imaginé que iba a estar ahí tantos años.

Fueron más de treinta años tocando en el mismo escenario, ¿qué recuerdos guarda con especial cariño?

Todos los recuerdos son buenos. Sobre todo por la gente de O Grove, unas personas maravillosas que me acogieron desde el principio de muy buena manera. No puedo escoger, fue una etapa increíble.

¿Cómo evolucionó el ambiente del hotel durante esas tres décadas?

Empecé en febrero del año 1977 y me marché en el 2012. Hubo muchos cambios tanto en el hotel como en la gente. Empecé con los inicios de la democracia y fue evolucionando mucho. Al principio la isla no estaba tan poblada. Yo trabajando allí me sentía en un ambiente muy parecido a los grandes hoteles internacionales, creo que cogí la mejor época del hotel, las grandes personalidades que venían al país pasaban todas por aquí.

Luis Humberco Cao, en su época como pianista en el Gran Hotel La Toja

¿Hay alguna que destaque con especial cariño?

Recuerdo a todos. Me fastidia tener que poner un nombre, porque yo era una persona que me gusta mucho hablar con la gente, ser pianista es mucho más que tocar, también es crear ambiente. El piano atrae mucho la conversación y acerca a la gente, acompaña todos los temas... Por aquí pasaron políticos, gente de cine... de todo un poco.

¿Qué tenían de especial la música en el Gran Hotel?

Creo que cuando entrabas y escuchabas el piano, esa música de fondo la experiencia era única. Creaba un ambiente relajado, era el perfecto acompañamiento para la conversación.

¿Y qué relación tiene actualmente con O Grove?

Ahora vivo en Ourense pero suelo ir con frecuencia y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos, fui muy feliz en O Grove. En cada visita que hago no dejo de ir al Gran Hotel.

Los trabajos que presenta hoy, ¿tienen recuerdos mecos?

El libro es una recopilación de mi libro por lo que, además de hablar de mis diez años en el Oriente Medio, donde me cogieron cuatro guerras y viví una gran estabilidad política, también rememoro, tanto a través del libro como, sobre todo en el disco, mi vida en O Grove y los paisajes de los que tengo más recuerdos.