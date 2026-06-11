Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Localizan fuera de Galicia al hombre por el que se activó un dispositivo de búsqueda en O Grove

Las fuentes oficiales confirman que se encuentra en perfectas condiciones

C. Hierro
11/06/2026 16:46
Dispositivo de búsqueda del varón desaparecido en O Grove
Dispositivo de búsqueda del varón desaparecido en O Grove
TODOGROVE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Localizan, fuera de Galicia, al hombre de O Grove por el que se activó un dispositivo de búsqueda el lunes pasado.

Tal y como confirman las fuentes oficiales, el varón de 35 años y residente en la localidad meca, se encuentra en perfectas condiciones. Así, señalan, estos datos se han confirmado con personas de su entorno.

En ningún momento se interpuso una denuncia por su desaparición.

Búsqueda por tierra, mar y aire

La voz de alarma fue dada, por unos jóvenes, el pasado lunes, después de encontrar las pertenencias de este hombre sobre una roca en la playa de A Lavaxeira.

A partir de ese momento se inició un dispositivo de búsqueda que contó con efectivos por tierra, mar y aire. Así, además de movilizarse al equipo de la Guardia Civil, que patrulló por las diferentes calles del municipio y contó con una embarcación que rastró la zona entre el polígono bateeiro y la entrada de Porto Meloxo.

Por otro lado, Salvamento Marítimo, también participó en el dispositivo con un helicóptero.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620