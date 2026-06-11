Localizan fuera de Galicia al hombre por el que se activó un dispositivo de búsqueda en O Grove

Dispositivo de búsqueda del varón desaparecido en O Grove TODOGROVE

Localizan, fuera de Galicia, al hombre de O Grove por el que se activó un dispositivo de búsqueda el lunes pasado.

Tal y como confirman las fuentes oficiales, el varón de 35 años y residente en la localidad meca, se encuentra en perfectas condiciones. Así, señalan, estos datos se han confirmado con personas de su entorno.

En ningún momento se interpuso una denuncia por su desaparición.

Búsqueda por tierra, mar y aire

La voz de alarma fue dada, por unos jóvenes, el pasado lunes, después de encontrar las pertenencias de este hombre sobre una roca en la playa de A Lavaxeira.

A partir de ese momento se inició un dispositivo de búsqueda que contó con efectivos por tierra, mar y aire. Así, además de movilizarse al equipo de la Guardia Civil, que patrulló por las diferentes calles del municipio y contó con una embarcación que rastró la zona entre el polígono bateeiro y la entrada de Porto Meloxo.

Por otro lado, Salvamento Marítimo, también participó en el dispositivo con un helicóptero.