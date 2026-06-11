Continúa la búsqueda del hombre que dejó sus pertenencias en una playa de O Grove

El helicóptero participando en la búsqueda del desaparecido en O Grove TODOGROVE

La búsqueda del varón de 35 años que el pasado lunes abandonó sus objetos personales sobre una roca de la playa de A Lavaxeira, en O Grove, continúa activa.

Así, desde la Guardia Civil confirman que, desde primera hora de esta mañana, efectivos tanto por tierra como por mar continúan buscando a este hombre, que, tal y como se comprobó en el DNI encontrado, era residente en el municipio.

Actualmente, señalan, en la localidad se encuentran varias patrullas de agentes recorriendo las calles mecas y, además, cuentan con una embarcación que inspecciona la zona abarcada entre el polígono bateeiro y la entrada de Porto Meloxo.

A pesar de que el dispositivo de búsqueda comenzó el mismo lunes, después de que unos jóvenes encontraran los enseres en el arenal y que contó, desde un primer momento, con un gran número de efectivos, todavía no hay pistas sobre el paradero de este hombre.

No hay denuncia por su desaparición

Debido a que, actualmente, nadie ha interpuesto una denuncia por la desaparición de este hombre, las fuentes oficiales señalan que no se sabe cuánto más se alargará el dispositivo de búsqueda.

Esto es así, comentan, porque se trata de una persona mayor de edad, y no se puede descartar ninguna hipótesis, entre las que se encuentra que se haya podido ir por su propio pie.

De momento, indican, los agentes continúan en el municipio trabajando para encontrar a este residente de O Grove de 35 años.