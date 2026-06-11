El artista Luis Humberto presenta en O Grove su libro ‘Toccata e Fuga’ y el disco ‘Evocación’

La portada del nuevo disco de Luis Humberto

La Sala das Cunchas acogerá mañana la presentación de los últimos trabajos del artista Luis Humberto, figura especialmente conocida y apreciada en el municipio tras ejercer durante más de tres décadas como pianista del Gran Hotel da Toxa.

Durante la cita, que comenzará a las 20:00 horas, el músico descubrirá al público presente su libro ‘Toccata e Fuga’ y su disco ‘Evocación’, dos obras que recogen su trayectoria vital y artística, profundamente vinculada con O Grove. A través de las letras, Luis Humberto comparte experiencias, recuerdos y reflexiones acumuladas a lo largo de una vida dedicada a la música y, con las melodías invita a los oyentes a recorrer diferentes espacios y paisajes de la localidad.

El acto, que tiene la entrada libre hasta completar el aforo de la sala, contará con la presentación del periodista Guillermo Campos quién se encargará de presentar este proyecto cultural que combina literatura, memoria y creación musical.

Está previsto que el acto culmine con una actuación musical a cargo del propio Luis Humberto al piano acompañado por el tenor Baldomero Pavón. De esta manera, indican, se cerrará una velada diseñada para reencontrarse con la música y la cultura de esta localidad.